Пенсионерка написала десятки тысяч комментариев с призывами к терроризму

В Курганской области пенсионерка стала фигурантом уголовного дела о призывах к террористической деятельности.

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Как сообщает региональное управление ФСБ, женщине 64 года, согласно материалам дела, она является сторонницей украинских националистических движений. Она разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг СВО, содержащих, в том числе, оправдание терроризма.

Пенсионерка обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, - до семи лет лишения свободы.