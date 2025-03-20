Воспитательница жестоко издевалась над детьми и попала на видео

В Сети появились кадры, как воспитательница детского сада в Краснодарском крае издевалась над детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Правоохранительные органы начали проверку в отношении сотрудницы детского сада №167 в Выселковском районе, 45-летней Анжелы А. Отмечается, что после инцидента она резко ушла на больничный.

«Руководство садика провело проверку и уже пообещало уволить воспитателя. Но к делу уже подключились полицейские», - говорится в публикации.

Сама женщина не смогла объяснить причину своего поступка. Она лишь сообщила, что работать в детском саду очень трудно.

Осенью 2024 года сообщалось, что двухлетний мальчик сбежал из детского сада в подмосковном Егорьевске. Инцидент произошел в детсаду при школе №8. По информации СМИ, мальчик заметил, что за ним никто не наблюдает и решил сбежать. Далеко уйти у него не получилось: проходящий мимо мужчина обратил внимание, что ребенок одет не по погоде. Он попытался расспросить у беглеца, откуда он, однако тот не отвечал. Прохожий накинул на мальчика свою куртку и отнес в ЖЭК, а его сотрудники вызвали полицию.