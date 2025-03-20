Снаряд времен войны нашли в 10 метрах от жилых домов в Москве

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в десяти метрах от жилых домов на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, утром в четверг, 20 марта, снаряд заметили строители, проводящие земельные работы на улице Мневники. Все это произошло рядом с домом номер 5.

На место происшествия были вызваны саперы.

Ранее бобры помогли найти снаряд времен Великой Отечественной войны в Москве. Уточнялось, что животные построили небольшую плотину, где в одной из ям люди заметили неразорвавшийся снаряд. Речь шла про немецкую мину без взрывателя

Незадолго до этого также стало известно, что в Подмосковье грибники пошли в лес и нашли там минометную мину времен войны. Тогда же на место были вызваны специалисты. В итоге взрывотехники перевезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его.