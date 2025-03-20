Эстонский наркодилер в гидрокостюме попытался вплавь попасть в Россию

Мужчина предпринял попытку вплавь пересечь эстонско-российскую границу в Ленобласти. Об этом сообщает телеканал «78».

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали нарушителя, который был одет в гидрокостюм. Мужчина в возрасте 33 лет попытался незаконно пересечь границу между Эстонией и Россией вплавь по реке Нарва.

Отмечается, что он находится в международном федеральном розыске по подозрению в незаконном изготовлении наркотических веществ. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

© пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Ранее департамент полиции и погранохраны (PPA) предложил установить в водах реки Нарва на границе с Россией цепочку буев с лезвиями или плавающий забор на понтонах. Летом 2024 года эстонские пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно прибыли в страну, переплыв Нарву. Через месяц 13 человек из Индии попытались попасть в Эстонию на резиновой лодке по озеру Лямми.