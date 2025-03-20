Российскую чиновницу заподозрили в получении 59 взяток

В Екатеринбурге была задержана специалист из Уральского управления Ростехнадзора, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Женщину подозревают в получении 59 взяток. Операцию по задержанию представителя Ростехнадзора провели сотрудники силовых структур: Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

По информации следствия, специалист получила деньги от 59 граждан зимой прошлого года. Женщина брала денежные средства «за помощь в успешном прохождении аттестации по линии промышленной безопасности».

Точную сумму полученных денег пока не установили, но речь идет о десятках тыс. руб.

Подозреваемая во взятках дала признательные показания. Женщина находится под подпиской о невыезде.