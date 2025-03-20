Силовики провели обыск в офисе IТ-компании «Крок» в Москве

Правоохранительные органы организовали обыски в московском офисе IT-компании «Крок».

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в оперативных службах.

—Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании «Крок», проводятся обыски, изучается интересующая документация, — сказал источник ТАСС.

По данным журналистов, компания продолжает работу в штатном режиме. Официальных данных об обысках пока не поступало.

Ранее силовики проводили обыски на складах компаний, которые, по данным следствия, связаны с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым*.

*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.