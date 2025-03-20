Силовики провели обыск в офисе IТ-компании «Крок» в Москве
Правоохранительные органы организовали обыски в московском офисе IT-компании «Крок».
Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в оперативных службах.
—Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании «Крок», проводятся обыски, изучается интересующая документация, — сказал источник ТАСС.
По данным журналистов, компания продолжает работу в штатном режиме. Официальных данных об обысках пока не поступало.
Ранее силовики проводили обыски на складах компаний, которые, по данным следствия, связаны с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым*.
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.