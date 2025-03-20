Полиция завершила проверку авто с прикрепленным свертком в Севастополе

При проверке автомобиля с прикрепленным к нему свертком в Севастополе взрывчатка не найдена.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

«По данным Mash на волне, при проверке машины у севастопольского заксобрания взрывчатых веществ не нашли. Оцепление сняли», — говорится в сообщении канала.

До этого сообщалось, что в Севастополе у здания Законодательного собрания 20 марта был обнаружен сверток, прикрепленный к внедорожнику Range Rover.

Позже сообщалось, что машина, по предварительным данным, принадлежит сенатору Совфеда Сергею Колбину.

Сергей Колбин командовал «Беркутом» в период с 2004 по 2016 год, после чего являлся начальником Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Севастополю, а после — замначальника по всему Крыму. Также с 2020 года Колбин представляет Севастополь в Совете Федерации.