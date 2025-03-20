Мигрант станцевал с пистолетом в центре российского города

Танцы с пистолетом увидели жители Центрального района Санкт-Петербурга поздно вечером 18 марта у торгового комплекса, сообщает «МК в Питере".

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Один из жителей, глядя на танцующего парня с оружием в руках, вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«Возмутителем общественного спокойствия оказался 19-летий гражданин Узбекистана», - сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Он добавил: «Парень прилетел в Петербург в конце февраля, жил у тети. В городе успел поработать поваром в ресторане, а сейчас учится на мебельщика».

Танцор рассказал силовикам, что у него было не настоящее оружие, а игрушечный пистолет. Но почему-то гражданин Узбекистана избавился от оружия после своего выступления.

На иностранца завели уголовное дело за хулиганство. Парень находится под арестом.