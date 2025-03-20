Забившая до смерти младенца петербурженка получила приговор

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, забившей до смерти свою девятимесячную дочь за то, что та мешала ей спать. После убийства женщина на несколько дней оставила в квартире двухлетнего ребенка вместе с телом младенца.

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В Санкт-Петербурге женщина, обвиняемая в убийстве собственной дочери, получила приговор. Следствие установило, что в январе 2024 года вернулась домой поздно вечером после празднования своего дня рождения. Ее девятимесячная дочь мешала ей спать, поэтому женщина схватила подушку и начала душить ей младенца, после чего избила малышку неустановленным тупым предметом.

После убийства петербурженка убежала, оставив дома двухлетнего сына вместе с телом его младшей сестры – ребенок провел в одиночестве два дня до того, как его обнаружили.

При задержании женщина заявила следователям, что оставила детей с подругой, которая якобы исчезла, но позже отказалась от своих слов. Когда судмедэксперты установили, что младенец скончался от механической асфиксии, против женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Во время слушания в суде мать заявила, что случившееся с ее дочерью не было убийством, и просила переквалифицировать обвинение на причинение смерти по неосторожности. Однако суд ей отказал и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии. Женщина также выплатит штраф в 100 000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.