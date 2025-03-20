Мужчина распылил «перцовку» в пассажиров на станции «Арбатская» из-за замечания

Полицейские задержали мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо оппонента и пытавшегося напасть на остальных пассажиров, на станции московского метро «Арбатская».

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники УВД на Московском метрополитене привлекли к уголовной ответственности за совершение хулиганства 28-летнего уроженца Смоленской области. На платформе станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии между группой граждан из-за сделанного замечания возникла конфликтная ситуация. В ходе выяснения отношений злоумышленник распылил в лицо одного из оппонентов содержимое перцового баллончика, а затем погнался за двумя его приятелями, однако тем удалось убежать, — написали на сайте ведомства.

Вскоре подозреваемый скрылся. Врачи нашли у пострадавшего пассажира реактивный конъюнктивит обоих глаз. Позже полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на станции «Алма-Атинская». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел в вагоне столичного метро. Мужчина во время ссоры распылил перцовый баллончик в лицо другому пассажиру.