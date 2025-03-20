Режим ЧС введен в части российского региона после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Энгельсском районе Саратовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

© РИА Новости

Сегодня утром Саратовская область подверглась самой массированной атаке за все время. По данным Минобороны России, над регионом были сбиты 54 украинских беспилотника. В Энгельсе оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ, жители обратились за медицинской помощью.

Глава Энгельсского района Максима Леонов отметил, что продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях.

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», - пояснил он.

По словам главы района, ведется сбор информации от жителей о повреждении имущества, для фиксации размера ущерба будет работать выездная муниципальная комиссия.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что перед администрацией района «поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало», и проработать вопрос материальной поддержки.