Москвичка выпала из окна квартиры на 36-м этаже

Девушка выпала из окна квартиры на 36-м этаже жилого дома на Ленинградском шоссе. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в соцсети.

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— Трагедия произошла около 30 минут назад в ЖК «Северный парк». 28-летняя девушка погибла, об инциденте сообщила ее мама. Причины произошедшего выясняются, — написал Telegram-канал Shot.

Ранее другая жительница Москвы выпала с балкона, когда пыталась при помощи простыни сбежать из дома от мужа, который запрещал ей пить алкоголь. Девушка решила отметить последний день лета, однако муж был против. Поэтому девушка решила сбежать через балкон, но упала.