Утром в четверг, 20 марта, у здания Законодательного собрания Севастополя нашли прикрепленный под одной из машин сверток. Об этом сообщает ТАСС.

Место, где припаркован автомобиль, было оцеплено. У здания Заксобрания работают оперативные службы.

В Telegram-канале Департамента общественной безопасности Севастополя сообщили, что сверток был обнаружен во время осмотра автомобилей. В департаменте указали, что из-за временного перекрытия улицы Ленина общественный транспорт изменит схемы движения.

В ноябре 2024 года в районе одного из торговых центров в Севастополе взорвался автомобиль. Это произошло на дороге во время движения. В машине находился военный, начальник штаба Азовского военно-морского района, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Он погиб. Следователи возбудили дело о теракте.

Вскоре силовики задержали жителя Ялты, который признался, что был завербован Службой безопасности Украины и совершил подрыв машины военнослужащего в Севастополе.