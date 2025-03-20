Россиянка попыталась провезти в страну изумруды в нижнем белье

Россиянка попыталась провезти в страну драгоценные камни необычным способом и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Инцидент произошел в аэропорту Домодедово. Женщина прилетела из Индии и сразу проследовала в «зеленый» коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала и еще 75 камней в нижнем белье на сумму 1,2 миллиона рублей. По словам пассажирки, она купила ювелирное сырье для изготовления украшений и решила их перевезти таким способом, чтобы не повредить.

Сотрудники аэропорта изъяли драгоценные камни и отправили на экспертизу, которая показала, что это обработанные минералы — изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров. Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.

В феврале сообщалось, что таможенники в аэропорту Екатеринбурга конфисковали у летевшего из Китая мужчины 14 килограммов люксовых сумок.