Стали известны личности мужчин, пытавшихся сжечь мечеть в подмосковном Серпухове

Подозреваемыми по делу о поджоге мечети в подмосковном Серпухове оказались студент колледжа и повар ресторана «Вкусно и точка». В отношении их возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в соцсети.

— Преступниками оказались 17-летний студент местного колледжа Кирилл К. и 19-летний повар «Вкусно и точка» Корнелий К. По версии следствия, парни поддерживали идею превосходства «белой расы» и другие ультраправые взгляды, и в ноябре 2024 года они вступили в организацию NS/WP*. Следователи считают, что Кирилл и Корнелий приняли участие в нескольких нападениях на мигрантов и снимали все на камеру, а в декабре 2024 года решили поджечь здание серпуховской мечети, — написал Telegram-канал Baza.

Вскоре подозреваемые были задержаны и отправлены под стражу. 17 марта в отношении их возбудили уголовное дело за участие в террористической организации. Арестованным грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 24 декабря 2024 года: двое мужчин пытались поджечь мечеть на Пушечной улице. Совершить задуманное злоумышленникам не удалось — на здании лишь остались следы копоти. *организация признана террористической и запрещена в России.

*Организация признана террористической и запрещена в России.