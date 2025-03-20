Мигрант с пистолетом станцевал лезгинку в центре российского города

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний мигрант, станцевавший с пистолетом лезгинку у торгового центра (ТЦ) «Галерея». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Задержанный — молодой человек из Узбекистана. Он проживает в центре северной столицы вместе с родственницей. Он рассказал, что у него при себе был игрушечный пистолет, который он выкинул. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным издания, фигурант работал поваром в ресторане итальянской кухни, а в день ЧП устроился на работу в мебельный цех. Кроме того, выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранец с поддельным паспортом попытался покинуть Россию.