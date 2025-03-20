Пьяные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском селе Куриловка избили пожилого мужчину и выстрелили его супруге в глаз.

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Об этом рассказал пострадавший житель села.

— Мы с женой 22 августа пошли за водой к колонке. Там стояли двое военных ВСУ с автоматами. Они стали нас расспрашивать о чем-то, когда из дома вышел третий, сильно пьяный вэсэушник. Он предложил этим двум прирезать меня, — вспоминает мужчина.

Далее трое украинских солдат начали избивать пенсионера — все происходило на глазах его жены. Вскоре мужчина потерял сознание — солдаты ВСУ ударили его прикладом автомата по голове.

Как только житель очнулся, то сразу видел лежащую рядом жену с прострелянным глазом. Она не подавала никаких признаков жизни. У самого пенсионера на лице было много крови. Он отполз в сторону жилых домов, где ему помогли мирные жители, передает RT.

Недавно стало известно, что солдаты ВСУ во время оккупации Суджи в Курской области вынесли из местных магазинов все продукты, оставив лишь лапшу и супы быстрого приготовления.