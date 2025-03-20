В Крыму женщину задержали по подозрению в госизмене

Жительница приграничного Джанкойского района Республики Крым задержана по подозрению в государственной измене, она собирала данные о местоположении военных объектов российской армии по заданию разведки Министерства обороны Украины, сообщили в УФСБ России по региону и городу Севастополю.

"28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. Установлено, что указанный Telegram-канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, по заданию куратора женщина выезжала на указанные им места и фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Также по собственной инициативе она отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов, уточнили в ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), она арестована и уже дает признательные показания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.