Спецслужбы предотвратили теракт в российском городе

В Мариуполе предотвращен теракт у здания районной администрации. Об этом в четверг, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике.

— ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, задержан местный житель, который, предположительно, планировал установить взрывное устройство. Сообщается, что компоненты для бомбы он изымал из тайников.

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за работу на Украину

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и содействии террористической деятельности, сообщает агентство.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных по заданию украинских спецслужб восемью гражданами России из шести регионов.