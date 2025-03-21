Глыба льда упала с крыши здания на школьников в Барнауле

Большая льдина упала на детей с крыши здания в Барнауле. В результате происшествия пострадал девочка. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в соцсети.

— 19 марта по адресу Германа Титова 17 на ребенка упала наледь. Момент происшествия попал на автомобильный видеорегистратор, — написал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По данным Telegram-канала «112», лед упал на голову восьмилетней школьницы. Девочка возвращалась домой по улице Германа Титова. После падения глыбы она смогла укрыться в дверном проеме, но уже спустя несколько секунд упала. По словам врачей, у девочки может быть перелом позвоночника.

Ранее глыба льда упала с крыши жилого дома на 17-летнюю девочку. Инцидент произошел на Смоленской набережной. Подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у нее сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.