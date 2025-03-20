Украинские беспилотники атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать дронами Воронежскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом. В небе над городом Россошь прозвучали от четырех до шести громких взрывов. До этого жители слышали характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По предварительным данным, дроны летели по направлению к Воронежу — там позже сообщили о звуках тревожной сирены и его нескольких хлопках.

Российский регион подвергся атаке беспилотников

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

До этого стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечается, что один из дронов был сбит на подлете к НПЗ.