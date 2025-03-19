Неисправный сухогруз «Светлый-22» застрял во льду в Ленинградской области
Неисправный сухогруз «Светлый-22», который ранее сорвался с причала, застрял во льдах в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что судно застряло у Невского лесопарка в районе поселка Металлострой. В данный момент МЧС организовывает эвакуацию с сухогруза.
Ранее «Светлый-22» сорвался с причала в районе поселка имени Свердлова. На его борту находится два человека — сухогруз стоял на причале в неисправном состоянии. После начала движения судно ушло в дрейф под воздействием течения и льда. Как рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, угрозы жизни и здоровью оказавшихся на борту нет. Риск загрязнения окружающей среды, по информации комитета, также отсутствует.
«Судно неисправно, двигаться своим ходом не может. На судне находятся 2 человека команды. По информации на данный момент, судно прекратило движение и остановилось в ледяных торосах у правого берега р. Невы», — рассказали в комитете.