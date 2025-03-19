Неисправный сухогруз «Светлый-22» застрял во льду в Ленинградской области

Неисправный сухогруз «Светлый-22», который ранее сорвался с причала, застрял во льдах в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что судно застряло у Невского лесопарка в районе поселка Металлострой. В данный момент МЧС организовывает эвакуацию с сухогруза.

Ранее «Светлый-22» сорвался с причала в районе поселка имени Свердлова. На его борту находится два человека — сухогруз стоял на причале в неисправном состоянии. После начала движения судно ушло в дрейф под воздействием течения и льда. Как рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, угрозы жизни и здоровью оказавшихся на борту нет. Риск загрязнения окружающей среды, по информации комитета, также отсутствует.