Пропавшую модель из Украины нашли в дубайской больнице

Пропавшая 20-летняя модель из Украины Мария Ковальчук была обнаружена в одной из больниц ОАЭ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Девушка была обнаружена в реанимации — ее состояние оценивается как критическое. При этом, при себе у Ковальчук не было документов и телефона. Согласно имеющейся информации, она перенесла три операции и сейчас не может разговаривать. Какие именно операции пережила Ковальчук — неизвестно.

Напомним, что ранее знакомые Ковальчук объявили, что девушка долгое время не выходит на связь. В последний раз она разговаривала с родителями в начале марта. Тогда она рассказала, что познакомилась на вечеринке с двумя мужчинами, которые представились ей представителями модельного бизнеса. 10 марта она сообщила родителям, что собирается остаться у них на ночь, после чего перестала выходить на связь.