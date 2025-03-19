Мошенницы обокрали пенсионерку под предлогом снятия порчи

В Рязанской области полицейские задержали двух мошенниц, которые под предлогом снятия порчи украли у пенсионерки золотые украшения и старинные часы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась 76-летняя жительница Михайлова. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины, которые предложили улучшить ее здоровье с помощью снятия порчи.

«За этими разговорами незнакомки попали в дом пожилой женщины. Выяснилось, что для процесса снятия порчи необходимы золотые изделия, которые хранятся дома. Пенсионерка показала свои украшения и часы. Злоумышленницы забрали их и обещали вернуть после необходимых "магических" действий, но больше не появлялись», — говорится в тексте.

В результате розыскных действий полицейские задержали двух женщин. У них были изъяты старинные золотые часы, украшения они сбыли случайным знакомым. Отмечается, что мошенницы были задержаны у дома потерпевшей, куда они вернулись, чтобы забрать оставшиеся у нее ценные предметы.

В отношении женщин возбудили уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.