Пропавшую на Украине 20-летнюю модель Ковальчук нашли при смерти в Дубае

20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, с которой родные и близкие долгое время не могли установить связь, внезапно обнаружили в одной из больниц Дубая в критическом состоянии.

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Девушка была без документов и без телефона. Известно, что она перенесла три операции и на данный момент не может говорить. О том, что это за операции, неизвестно.

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9 марта Мария была на вечеринке с двумя мужчинами, которые представились как представители модельного бизнеса, а уже следующий день она сообщила родителям, что останется у них на ночь. Через два дня она должна была вылететь в Таиланд, но больше не выходила на связь - и вот её нашли. Предположительно, девушка попала в сексуальное рабство.