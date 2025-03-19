Россиянин запер соседку по общежитию и поджег дверь

В Октябрьске (Башкортостан) местный житель запер 20-летнюю соседку по общежитию и поджег дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, местная жительница выпрыгнула из окна на пожарную лестницу. У нее есть несколько ожогов. Поджигателя задержали очевидцы и передали его полиции. В момент поджога мужчина был пьян.

Ранее в Крыму суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 44-летнего местного жителя, который заживо сжег сделавшего ему замечание соседа.