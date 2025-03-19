На стройке у метро «Белорусская» в Москве произошел пожар

На строительной площадке около столичной станции метро «Белорусская» произошел пожар. Об этом сообщает МЧС РФ по Москве.

Уточняется, что на 3-й улице Ямского поля загорелись бытовки на территории строительной площадки. Пламя охватило не менее шести построек.

Пожар удалось оперативно ликвидировать на площади в 75 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 22 специалиста и пять единиц спецтехники. Пострадавших нет.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за пожара было перекрыто движение по 3-й улице Ямского поля.