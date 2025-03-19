Полиция Белгородской области выявила «сим-ферму» телефонных мошенников

В УМВД по Белгородской области рассказали, что местная полиция выявила «сим-ферму» телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, полицейские остановили деятельность телефонных мошенников в Белгородском районе. В ходе обыска у злоумышленников были найдены 13 сим-боксов и около 8 тысяч сим-карт. Кроме того, был задержан 38-летний мужчина.

По версии следствия, мошенники предлагали жертвам заработать на инвестициях, после чего склоняли их к передаче денежных средств. Одна из пострадавших потеряла таким образом около миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

«По предварительной информации, специальное оборудование в одной из квартир поселка Майский установил 38-летний местный житель. Устройства использовались для активации виртуальных абонентских номеров в мессенджерах, что давало возможность мошенникам звонить россиянам из-за рубежа. В ходе обыска изъяты 13 сим-боксов, порядка восьми тысяч сим-карт, принадлежащих российским и зарубежным операторам связи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в УМВД.

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