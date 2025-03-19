Полиция и спецназ окружили штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе

Полиция США и спецназ окружили штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли после сообщений о стрельбе у входа. Об этом сообщает издание The Sun.

© Российская Газета

"Десятки полицейских окружили штаб-квартиру ЦРУ после того, как послышались угрозы со стороны въездных ворот, исходящие от вооруженного человека", - говорится в сообщении.

Первоначально свидетели сообщили о выстрелах. Однако в полиции заявили, что выстрелов не было, и никто не пострадал во время инцидента.

Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

По словам очевидцев, весь въезд в штаб-квартиру ЦРУ был перекрыт полицейскими, военными и пожарными машинами.

Полиция округа, в свою очередь, оповестила местных жителей о перекрытии дорог из-за "инцидента с блокированием штаб-квартиры ЦРУ".

С чем может быть связано происшествие - пока неизвестно. В начале марта сообщалось, что в ЦРУ начались массовые сокращения вербовщиков и новых сотрудников.