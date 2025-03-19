В ХМАО задержали мужчину, избившего пасынка за отказ курить

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали местного жителя, который избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел в поселке городского типа Новоаганск Нижневартовского района ХМАО.

«Поступило анонимное сообщение об издевательствах над девятилетним мальчиком. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний сожитель матери ребенка. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», — написала Волк, отметив, что собранные материалы были направлены следователям для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. При этом мать мальчика снимала все происходящее на видео и никак не препятствовала действиям сожителя. Ролик попал в интернет.