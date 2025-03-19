В МЧС уточнили данные о прорыве дамбы в Минусинске

В МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что информация о прорыве дамбы в Минусинске не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как объяснили в МЧС, прорыва дамбы в Минусинске не случилось. По информации ведомства, прорыв произошел во временной земляной насыпи, которая была сооружена для предотвращения разлива реки.

«Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз», — рассказали в МЧС.

В ведомстве также добавили, что на данный момент нет никаких новых данных об эвакуированных — ранее сообщалось о 22 эвакуированных местных жителях. Кроме того, в Минусинск была направлена аэромобильная группировка спасателей, состоящая из 247 сотрудников МЧС, а также 57 единиц техники. В данный момент сохраняется угроза подтопления 120 жилых домов.

Ранее в Минусинске была объявлена эвакуация из-за угрозы подтопления.