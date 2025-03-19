В Минусинске объявлена эвакуация из-за угрозы подтопления

В Минусинске на юге Красноярского края объявлена эвакуация из-за угрозы подтопления в результате прорыва дамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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По данным агентства, срочно эвакуируют жителей улиц Канская, Садовая, Хвастанцева и Подгорная. Для них открыт пункт временного размещения. Уже эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

Отмечается, что в Минусинске уже подтопило 13 дворов жилых домов. При этом под угрозой находится 120 зданий. В качестве превентивной меры были обесточены 11 частных домов в районе улицы Михайлова. Кроме того были перекрыты для транспорта два моста через городскую реку, ограничено движение по автодороге Минусинск — Краснотуранск. Введен режим повышенной готовности.

Известно, что выход воды из русла реки Минусинка произошел в результате резкого потепления и активного снеготаяния. Вода также размыла временное инженерное сооружение со стороны населенного пункта Малая Минуса, которое воздвигли в превентивных целях. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Также в Минусинск направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю в количестве 50 человек и восьми единиц техники, включая два плавсредства и насосную станцию.