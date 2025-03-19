ФСБ задержала главу радиотехнической службы ВМФ по подозрению в коррупции

Начальника радиотехнической службы Военно-морского флота (ВМФ), капитана первого ранга Олега Лопатиева задержали по подозрению в коррупции.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— За совершение преступления коррупционной направленности сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ задержан начальник радиотехнической службы ВМФ капитан первого ранга Олег Лопатиев. По ходатайству военного следственного управления СКР по Ленинградскому военному округу Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал Олега Лопатиева на два месяца, — написал «Коммерсантъ».

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Под руководством Лопатиева находилось подразделение, являющееся частью главного штаба ВМФ. В его обязанности входит монтаж, техническое обслуживание и использование радиоэлектронных устройств и средств связи на кораблях, судах, военно-морских базах и в организациях, входящих в состав флота.

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