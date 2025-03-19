В Красноярском крае прорвало дамбу

Угроза подтопления 120 жилых домов в городе Минусинске Красноярского края возникла после того, как на реке Минусинке произошёл разрыв земляной насыпи.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС России, резкое потепление и активное таяние снега привели к выходу воды из русла Минусинки и прорыву дамбы.

«Существует угроза подтопления 120 жилых домов», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место выдвинулась аэромобильная группировка регионального главка ведомства, в состав которой вошли 50 сотрудников и восемь единиц техники.

Ранее в МЧС России рассказали о работе по предотвращению заторов льда и паводковых угроз в Ханты-Мансийском автономном округе.