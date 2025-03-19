Жительница Подмосковья пять дней провела в квартире с умершим мужем

Пять дней пролежала рядом с умершим супругом 69-летняя жительница подмосковного Протвино. Женщина от стресса сначала потеряла сознание, упала и больше не смогла самостоятельно подняться.

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Как стало известно «МК», трагедия произошла в квартире жилого дома, где проживала чета пенсионеров, в прошлом — физиков — ядерщиков, сотрудников института физики высоких энергий.

8 марта они разговаривали с родственниками, а затем перестали выходить на связь.

Родные приехали в Подмосковье лишь вечером 17 марта.

В квартире в тяжелейшем состоянии они нашли супругу главы семьи. Женщина лежала на полу между кухней и коридором. Ее муж находился на диване и был мертв.

Как определил прибывший эксперт, мужчина скончался во сне 12-13 марта, возможно, от сердечного приступа.

Его жена, увидев кончину супруга, вероятнее всего, от шока упала в обморок. Придя в себя, подняться она уже не смогла, как и дотянуться до телефона. С истощением и обезвоживанием женщину доставили в больницу, врачи борются за ее жизнь.