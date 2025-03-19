Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани нарастили до 406 человек

Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники.

Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что площадь пожара после атаки ВСУ на нефтебазе в районе кубанской станицы Кавказская превысила 4,2 тыс. кв. м.

Для тушения возгорания привлекли два пожарных поезда.