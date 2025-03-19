Мошенники обманом лишили квартиры неизлечимо больную россиянку

В Смоленской области группа мошенников обманула неизлечимо больную пенсионерку и лишили ее квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ФСБ по региону.

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Злоумышленники представились риелторами, вошли в доверие к женщине, а потом оформили доверенность и совершили сделку с жильем россиянки якобы как агенты по недвижимости.

«После этого имущество несколько раз перепродавали для придания сделке законного вида, а вырученные средства распределяли между членами преступной группировки», — рассказали в ФСБ.

Стоимость ущерба достигла 1,8 миллиона рублей.

При этом неизлечимо больная пенсионерка не единственная жертва мошеннической группировки. По словам представителей ведомства, злоумышленники по похожей схеме обманули несколько других пенсионеров — у всех были в собственности квартиры или земельные участки.

Ранее в Балаково Саратовской области аферисты с помощью популярной схемы с заменой счетчика выманили у пожилой женщины квартиру и миллионы рублей.