Площадь пожара на кубанской нефтебазе выросла до 3,7 тысячи квадратов

Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил, что площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказская выросла до 3,7 тысячи квадратных метров.

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Как рассказали в штабе, огонь охватил резервуар, из которого ранее вытекли нефтепродукты. При этом, для тушения были привлечены дополнительные средства — сейчас пожар тушат 276 пожарных и 105 единиц техники, среди которых два пожарных поезда.

«В настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории: один из резервуаров, запорную арматуру, горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — рассказали в штабе.

Напомним, что утром 19 марта обломки сбитых БПЛА вызвали пожар на нефтебазе у станицы Кавказская. Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, но позже площадь пожара увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров.