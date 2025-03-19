Российский суд заменил французу условный срок на реальный
Тверской суд Москвы заменил условный срок осужденному по делу Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю на реальное отбывание наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
Филипп Дельпаль был осужден по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Изначально он получил 4,5 года условно, затем наказание было смягчено до 3,5. При этом ФСИН обратилась в суд, настаивая на отправке Дельпаля в колонию, поскольку тот не явился в комиссию, чтобы встать на учет как условно осужденный.
«Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить», - огласила сегодня решение судья.
В свою очередь защита настаивала, что Дельпаль не мог приехать в Россию и встать на учет, так как у него закончилась российская виза, а прямое авиасообщение прекращено. Изначально Тверской суд отклонил ходатайство ФСИН, но прокурор оспорил это решение.
Напомним, в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Фигурантами дела являлись основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и топ-менеджер компании Филипп Дельпаль. Как выяснили следователи, Калви организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, полученный от банка, был зачтен уступкой акций. Их стоимость была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная цена составляла 600 тыс. рублей.