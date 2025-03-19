Георгиевскую ленту сожгли на здании школы искусств в Подмосковье

Георгиевская лента загорелась на здании школы искусств в подмосковном Подольске. Предположительно, ее могли поджечь специально.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщили в соцсети.

— В подмосковном Подольске на улицу Генерала Смирнова на фасаде здания художественной школы загорелась Георгиевская ленточка. Кто это сделал и зачем — пока не известно. В школе искусств нам пояснили, что, скорее всего, это был намеренный поджег, — написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который в сентябре 2023 поджег флаг России в Химках. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Он также хотел участвовать в военных действиях на территории другой страны.