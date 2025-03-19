Полиция задержала мужчину, укравшего мини-сейфа из московского офиса

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, похитившего мини-сейфа из офиса на Наставническом переулке в Москве.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице.

— По имеющимся данным, злоумышленник зашел в помещение организации, расположенной в Наставническом переулке. Пользуясь тем, что в офисе никого не было, он тайно похитил из ящика стола мини-сейф, в котором находились денежные средства, после чего скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Иерусалимской улице задержали подозреваемого, — написали на сайте ведомства.

Задержанным оказался житель Астрахани, приехавший в Москву. У него изъяли похищенные деньги, часть из которых он успел потратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четырех мужчин, которые с территории продуктовой базы украли сейф с 12 миллионами рублей внутри.