Мужчина нашел тайник с гранатометом и патронами в Подмосковье

Мужчина обнаружил тайник с гранатометом и патронами в подмосковном лесу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что 15 марта рабочий красил деревья в московском СНТ «Лесная поляна» — предположительно, речь идет о территории под Сергиевым Посадом. В конце дня он отошел в лес по нужде и там нашел сумку, начиненную оружием. Он принес находку коллегам, а те вызвали экстренные службы.

Внутри сумки оказался гранатомет РПГ и 98 патронов калибра стран НАТО. Все оружие передали полиции. Лес проверили кинологи, владельца тайника устанавливают.

Напомним, что в феврале МВД сообщило об обнаружении арсенала оружия у жителя подмосковного Жуковского. В своей квартире он хранил семь револьверов, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пять гладкоствольных ружей, а также несколько банок с порохом и 280 патронов различного калибра.