На Украине начали расследование против журналиста Бориса Корчевникова

СБУ заочно обвинила телеведущего Корчевникова по трем статьям УК
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому журналисту, гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.
По данным Telegram-канала, Корчевникова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий России и прославлении Вооруженных сил РФ, а также в незаконном пересечении границы. По данным СБУ, телеведущий поддерживает РФ не только в телеэфирах на российском ТВ, но и совершает поездки в Донбасс.
В релизе СБУ подробно расписали профессиональную деятельность Корчевникова, упомянув в том числе работу на телеканалах «Спас» и «Россия-1», а также роль в сериале «Кадеты».
В прошлом году СБУ возбудила уголовное дело в отношении главного редактора телеканала RT, агентств «Россия сегодня» и «Sputnik» Маргариты Симоньян. По данным спецслужбы, Симоньян неоднократно агитировала за продолжение ударов по гражданской инфраструктуре Украины, а также якобы призывала к расстрелу украинских детей в декабре 2023 года.
Следователи СБУ предъявили обвинение Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о геноциде и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».