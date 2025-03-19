Неизвестные сообщили о бомбе в посольстве РФ в Молдавии

Днем в среду, 19 марта, в посольстве России в Кишиневе была объявлена тревога из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщает агентство IPN.

Пресс-секретарь Департамента полиции Кишинева Светлана Скрипник заявила, что инцидент был зафиксирован в 13:40 по местному времени (14:40 по Москве). По ее словам, в настоящее время специалисты проводят проверку. Аварийные бригады, включая пожарных, находятся перед зданием на бульваре Штефана чел Маре.

Представитель российского посольства в Молдавии Даниил Захаров заявил ТАСС, что дипломаты видели сообщения в СМИ о якобы заложенной бомбе, но не получали от властей страны подтверждения этой информации.

В июне 2020 года посольство РФ в Молдавии эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе. Экстренные службы проверили здание, сообщение оказалось ложным.