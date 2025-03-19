Пропавшего без вести в Европе туриста нашли со сломанными костями

Британского туриста, пропавшего без вести после посещения древнего европейского города у подножия горы Везувий — Помпеи — нашли в больнице. Об этом сообщает Daily Record.

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По данным издания, 47-летнего Роберта Каджера обнаружили со сломанными костями в ортопедическом отделении медицинского учреждения Неаполя. Он должен будет находиться там еще несколько недель после несчастного случая, подробности о котором не разглашаются. Для покрытия расходов на лечение семья британца запустила сбор средств.

С Каджером пропала связь 10 марта. Это случилось всего за несколько дней до того, как в Неаполе произошло землетрясение, что еще больше усложнило поисковые работы.