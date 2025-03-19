В Татарстане таксиста отправили в колонию за отравление пассажиров

ТАСС

Верховный суд Татарстана признал виновным 56-летнего жителя Казани в краже, разбое, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и отправил его в колонию особого режима на 17 лет.

В Татарстане таксиста отправили в колонию за отравление пассажиров
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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2023 году работавший таксистом злоумышленник давал пассажирам напитки с подмешанным сильнодействующим веществом, которое он получил от психически больного знакомого. Когда потерпевшие теряли способность к сопротивлению, таксист похищал у них ценные вещи. Всего от действий злоумышленника пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Один из потерпевших умер в результате отравления.

"Так, в январе таксист напоил 16-летнего подростка, обворовал его и бросил в бессознательном состоянии на дороге при минусовой температуре. Однако потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем, будучи объявленным в федеральный розыск, злоумышленник подделал паспорт гражданина РФ и скрывался в Республике Марий Эл вплоть до своего задержания в августе 2023 года.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 327 УК РФ (подделка паспорта гражданина), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 162 УК РФ (разбой).

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