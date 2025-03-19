В Татарстане таксиста отправили в колонию за отравление пассажиров

Верховный суд Татарстана приговорил к 17 годам лишения свободы 56-летнего жителя Казани, который, работая таксистом, травил и грабил пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, мужчина действовал в период с декабря 2022 года по январь 2023 года. За это время он совершил одно разбойное нападение, две кражи у пассажиров такси и одно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Осужденным был разработан алгоритм совершения нападений на пассажиров, согласно которому, он, под обманным предлогом опаивал одурманивающей жидкостью потерпевших, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с целью приведения их в бессознательное состояние. После того, как потерпевшие теряли сознание, он совершал преступления», — говорится в тексте.

Всего от действий мужчины пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний, которого он оставил в бессознательном состоянии на дороге при минусовой температуре. Один из потерпевших умер в результате отравления.

После того, как таксиста объявили в розыск, он подделал паспорт гражданина РФ и скрывался в Республике Марий Эл пока его не задержали в августе 2023 года.