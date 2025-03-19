Полиция задержала москвичей, укравших велосипеды и самокат в подмосковных Мытищах

Полиция задержала двух жителей Москвы за кражу двух велосипедов и самоката из многоквартирного дома в подмосковных Мытищах.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

— Установлено, что в вечернее время злоумышленники проникли в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Мира, и похитили два велосипеда, оставленных владельцами без присмотра. Затем с транспортными средствами направились в соседний дом, где из тамбурного помещения украли еще самокат, после чего скрылись. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей, — написали в Telegram-канале ведомства.

Позже фигурантов задержали, однако к этому времени они смогли продать часть похищенного. Подозреваемые не успели сбыть лишь один велосипед, его уже вернули владельцу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Ранее росгвардейцы задержали рабочего, который украл велосипед у ребенка. На ворованном транспортном средстве он перевозил стройматериалы.