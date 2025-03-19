В ХМАО отчим избил пасынка из-за того, что тот отказался курить

Житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избил ремнем сына сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях и СМИ, мужчина сидит на стуле с ремнем и электронной сигаретой в руках. Последнюю он протягивает мальчику, стоящему рядом. Мужчина потребовал от ребенка закурить устройство, однако тот отказывается. За это мальчик получил несколько ударов ремнем.

По данным регионального управления СК РФ, инцидент произошел в поселке Новоаганск Нижневартовского района. Мама мальчика никак не препятствовала действиям мужчины, а снимала происходящее на видео. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, вместе с органами системы профилактики следователи проверят условия проживания и воспитания ребенка.