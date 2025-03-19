Пошутившего над бойцом СВО комика арестовали

Мещанский суд Москвы на два месяца заключил под стражу стендап-комика Артемия Останина. Он подозревается в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции, передает РИА Новости.

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16 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело против стендап-комика в связи с его негативными комментариями в адрес участника военной операции на Украине во время выступления. 18 марта Останин был задержан при попытке выехать за рубеж.

Суд определил срок ареста до 15 мая. В ходе заседания комик и его защита просили о домашнем аресте.

Следователь настаивал на заключении подозреваемого под стражу, так как он пытался скрыться, а в деле есть информация о других преступлениях, которые необходимо проверить. Прокурор же не согласилась с предложением следователя и предложила рассмотреть возможность применения другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Комик в беседе с «Осторожно, новости» ранее рассказал, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении шла речь о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».